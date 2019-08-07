رسمياً.. الكاف يعتمد فوز الترجي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي للعبة بشأن مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واكتفى الكاف بمعاقبة الترجي والوداد بغرامات مالية بسبب أحداث المباراة، بينما اعتبر الوداد خاسرا والترجي بطلا للمواجهة.

وكانت تسريبات قد خرجت تفيد بأن الكاف لن يقرر إعادة المباراة، الأمر الذي أكده أيضا الاتحاد التونسي في بيانه الذي جاء فيه:-

“انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي برئاسة الجنوب إفريقي ريموند هاك للبت في ملف إياب الدور النهائي لرابطة أبطال إفريقيا الذي جمع فريقي الترجي الرياضي التونسي و الوداد الرياضي .

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و قد تم خلال هذه الجلسة الإستماع أولا إلى ممثلي الوداد المغربي المتكون من رئيس النادي و أحد أعضاء الهيئة و ثلاثة محامين ثم ممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم الأستاذ محمد واصف جليل نائب رئيس الجامعة و الأستاذ حامد المغربي رئيس لجنة النزاعات و ناطقها الرسمي والسيد وجدي العوادي الكاتب العام للجامعة و فريق الترجي الرياضي التونسي الممثل بالسيد محمد الهاشمي الجيلاني و الأستاذين رياض التويتي و محمد الركباني و بعد أن قدم الوفد التونسي كامل دفوعاته التي أعدها للجلسة وقع إعلامنا بأنه قد تقرر وإلى حد الآن ما يلي :

– تغريم الترجي بمبلغ 50 الف دولار.

– عقوبة مالية ضد السيد حمدي المدب رئيس الترجي قيمتها 20 ألف دولار و توبيخ

-مقابلتان دون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ لمدة 12 شهرا ضد فريق الترجي الرياضي التونسي”