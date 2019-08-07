ميسي يبدأ عملية التعافي من الاصابة

تعرض الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الاسباني، لاصابة على مستوى القدم اليمنى، ليغيب على إثرها عن معسكر الفريق في الولايات المتحدة الاميركية .
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ان الاصابة ستبعد ليو عن الملاعب لنحو اسبوع الى اسبوعين، اذ يعمل نجم التانغو جاهداً من اجل التعافي من الاصابة، ليكون جاهزًا للمباراة الأولى لبرشلونة في سان ماميس ضد أتليتيك بلباو .
واضافت الصحيفة ان ميسي قد بدأ العمل بمفرده مع أخصائيي العلاج الطبيعي في النادي الكتالوني اعتبارًا من اليوم الأربعاء من اجل التعافي من اصابته.
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