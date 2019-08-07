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ميسي يبدأ عملية التعافي من الاصابة

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تعرض الدولي الأرجنتيني ليونيل قائد نادي ​​ الاسباني، لاصابة على مستوى القدم اليمنى، ليغيب على إثرها عن معسكر الفريق في الولايات المتحدة الاميركية . 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ان الاصابة ستبعد ليو عن الملاعب لنحو اسبوع الى اسبوعين، اذ يعمل نجم التانغو جاهداً من اجل ​التعافي من الاصابة​، ليكون جاهزًا للمباراة الأولى لبرشلونة في سان ماميس ضد أتليتيك بلباو . 

واضافت الصحيفة ان ميسي قد بدأ العمل بمفرده مع أخصائيي العلاج الطبيعي في النادي الكتالوني اعتبارًا من اليوم الأربعاء من اجل التعافي من اصابته.

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