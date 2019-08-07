شكرا لقرائتكم مطالب أهلاوية بالموافقة على العرض التشيلي لرحيل "لاسارتي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت مطالب شريحة عريضة من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبي الفريق الأحمر ولجنة التخطيط ينادون بضرورة موافقة الإدارة على رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي من القيادة الفنية للمارد الأحمر، بعد تلقيه عرضا لقبول المهمة الفنية واستقدام مدير فني جديد يقود الأهلي في الموسم المقبل.

ويعارض محمود الخطيب رئيس الأهلي ومعه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء فكرة رحيل مارتن ويتمسكان باستمراره على رأس القيادة الفنية، لاسيما أنه قاد معسكر الفريق الأحمر التحضيري في إسبانيا، بخلاف تلاحم الموسمين وعدم وجود فرصة كافية لجلب مدرب جديد ، إضافة إلى أنه لعب دور كبير في تتويج الأهلي بالدوري الأغلى في تاريخه.

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وتلقي لاسارتي عرضا من يونيفيرسيداد دي تشيلي الذى سبق له تدريبه من قبل وتوج معه بطلًا للدوري المحلي في عام 2015، وهو العام نفسه الذي توج خلاله بالكأس المحلي وكأس السوبر.

وترى شريحة كبيرة داخل الأهلي أن العرض التشيلي هو الفرصة الوحيدة لرحيل لاسارتي في ظل عدم ترحيب الجميع به بما فيهم الجماهير الذين يتحفظون على رحيله بسبب عدم قناعة الجماهير بأدائه خاصة بعد الخسارة القاسية من صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة هداف نظيفة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتوديع البطولة بفضيحة.