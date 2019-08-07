كيف حرم الترجى التونسى الزمالك من مونديال الأندية...

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جدة - عمرو شويل الزمالك والترجى فى السوبر الافريقى

حرم الترجى التونسى نظيره المصرى نادى الزمالك من المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة بعدما حسم الاتحاد الافريقى لكرة القدم هوية الفائز بلقب أبطال أفريقيا فى الموسم المنقضى. وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" أيام 16، 17، 18 أغسطس الجارى على أن يحسم كاف الموعد النهائى خلال الساعات القليلة المقبلة. الزمالك والترجى فى السوبر الافريقى

وكان الزمالك يمنى النفس بالحصول على صك المشاركة فى كأس العالم للأندية نتيجة تأخر كاف فى حسم هوية بطل أبطال افريقيا على خلفية الأزمة التى نشبت بين الوداد والترجى فى مباراة العودة بإياب نهائى البطولة القارية. Advertisements الزمالك والترجى فى السوبر الافريقى

ويسعى نادى الزمالك الى الحصول على لقب السوبر الأفريقى ليكون خير عوض عن لقب الدورى المصرى الممتاز. وأكد اتحاد الكرة الافريقى عبر مصدر له أن الزمالك بطبيعة الحال سيشارك فى مونديال الأندية حال عدم حسم موقف مباراة الأزمة بنهائى ابطال افريقيا.

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