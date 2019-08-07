ناشئو اليد يخسرون أمام فرنسا 25/28 فى ثانى أيام كأس العالم...

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جدة - عمرو شويل تغلب منتخب ناشئين اليد الفرنسى على منتخب ناشئين كرة اليد الوطنى، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ، وفاز بنتيجة 28 / 25 فى ثان أيام كأس العالم المقام فى مقدونيا . و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 14 / 12 لصالح المنتخب الفرنسى فى شوط شهد محاولات من جانب الفراعنة لتقليل فارق الأهداف قبل إنطلاق الشوط الثانى . ومن المقرر ان يحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات غدا قبل أن يلتقى تايوان فى الثامنة و النصف مساء الجمعة فى ثالث لقاءاته بالمونديال . Advertisements يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

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