رسميًا .. الزمالك يواجه الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى...

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جدة - عمرو شويل يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بطل كأس الكونفدرالية، نظيره الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا 2019 فى مباراة نهائى السوبر الأفريقى بالإمارات.

توج الترجى التونسى بطلا ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، بعد انسحاب الوداد المغربى وإعلان الحكم الجامبى باكارى جاساما فوز الترجى التونسى على الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين مساء الجمعة على ملعب "رادس"، بعد توقفها لمدة ساعة وربع.

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تأهل نادى الزمالك إلى نهائى السوبر الإفريقى بعدما نجح فى الحصول على بطولة الكونفدرالية الإفريقية مساء الأحد، بألفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء 5-3 .



موعد مباراة السوبر الإفريقي

يواجه الزمالك بطل الكونفدرالية الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا، وتقام المباراة أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس 2019.

وتحتل مصر المرتبة الأولى فى عدد الحصول على اللقب برصيد 9 مرات، بواقع 6 مرات للاهلى و3 للزمالك.