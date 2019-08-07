موعد مباراة الزمالك ضد الترجى فى السوبر الأفريقى...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد الترجى

يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ضد الترجى التونسى فى كأس السوبر الأفريقي. ويواجه الزمالك نظيره التونسي الترجى بصفة الثانى كبطل دورى أبطال أفريقيا، بينما سيخوض فريق القلعة البيضاء المباراة بصفته بطل الكونفيدرالية الافريقية. Advertisements موعد مباراة الزمالك والترجى

وحسم الاتحاد الافريقى لكرة القدم الجدول حول بطل دورى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد المغربى بعدما أكد أحقية بطل تونس فى التتويج. وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" أيام 16، 17، 18 أغسطس الجارى على أن يحسم كاف الموعد النهائى خلال الساعات القليلة المقبلة.

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