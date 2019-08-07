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شكرا لقرائتكم عضلات البطن تمنع ظهور صفقة الزمالك الجديدة أمام بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب إسلام جابر صانع ألعاب الزمالك، وأحد الصفقات الجديدة بالقلعة البيضاء عن مباراة ديكاداها بطل الصومال المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا على ملعب بتروسبورت.
ويعانى إسلام جابر من الإصابة فى عضلات البطن، حيث أشتكى اللاعب للجهاز الطبي بعد شعوره بآلام شديدة فى موضع الإصابة ليبتعد عن حسابات الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى خلال مواجهة بطل الصومال فى بداية مشواره الأفريقي.
وينضم إسلام جابر لقائمة الغائبين عن الزمالك فى أولى مباريات دوري أبطال أفريقيا حيث تأكد غياب أيضا الثنائى مصطفى فتحي ومحمود علاء للإصابة وثنائى وسط الملعب التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد للحصول على راحة إضافية من جانب الجهاز الفنى للقلعة البيضاء.
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