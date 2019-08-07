شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. فرنسا تتقدم على مصر 14 / 12 بمونديال ناشئي اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتأخر منتخب ناشئو اليد أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 14 / 12 فى الشوط الأول من اللقاء الذى يجمعهما قى ثان جولات كأس العالم المقام فى مقدونيا . ويسعى منتخب ناشئين كرة اليد إلى تصحيح الأوضاع فى الشوط الثانى من أجل تحقيق الإنتصار الثانى على التوالى فى المنافسة بعدما حقق أمس الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية . Advertisements يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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