شكرا لقرائتكم الأهلي لـ"مؤمن زكريا" : هات عرض وشوف مصلحتك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد اعتراض اللاعب على استبعاده من القائمة الإفريقية للموسم الجديد، عبر حسابه على موقع انستجرام.
وتسبب اعتراض مؤمن على الاستبعاد الإفريقي في توقيع غرامة مالية عليه، بسبب مخالفة اللائحة التي تمنع أي لاعب من الاعتراض على القرارات الفنية أو التحدث عبر وسائل الإعلام.
وحث مسئولو الأهلي مؤمن زكريا عل توفير عرض مناسب للرحيل عن النادي في الصيف الجاري، بناء على رغبته وبحثا عن مصلحته في اللعب لمكان يشارك فيه بشكل أساسي، في ظل صعوبة الحصول على فرصة بالأهلي.
ويلعب في نفس مركز مؤمن أكثر من لاعب داخل الأهلي أبرزهم رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات.
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