شكرا لقرائتكم نوتنغهام فورست يعلن توقيعه مع جنكينسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء انتقال مدافعه الإنجليزي كارل جنكينسون إلى نوتنغهام فورست، المنافس بدوري الدرجة الأولى (بعد الدوري الممتاز)، بعقد نهائي.

وبدأ جنكينسون، 27 عاما، مسيرته الاحترافية بنادي تشارلتون أتلتيك قبل أن ينتقل إلى أرسنال في يونيو 2011.

وقضى اللاعب موسمي 2014 - 2015 و2015 - 2016 معارا إلى فريق وست هام ثم أعير إلى برمنغهام سيتي في موسم 2017 - 2018.

وشارك جنكينسون في إجمالي 70 مباراة مع فريق أرسنال سجل خلالها هدفا واحدا، كان في شباك نوريتش سيتي.