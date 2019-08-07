شكرا لقرائتكم داني ويلبيك لاعباً لواتفورد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم داني ويلبيك، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان ويلبيك رحل عن ناديه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع الفريق.
و نشر واتفورد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، صورة لويلبك داخل النادي، وقال "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبك في صفقة انتقال حر".
وكان ويلباك انضم إلى أرسنال في 2014 قادماً من مانشستر يونايتد، حيث شارك في 126 مباراة وسجل 32 هدفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر داني ويلبيك لاعباً لواتفورد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.