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نوريتش يستعير الفرنسي أمادو من إشبيلية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نوريتش سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع إبراهيم أمادو لاعب الوسط متعدد المواهب من نادي إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود خيار يسمح بالانتقال نهائيا العام المقبل.

وأصبح الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما والذي يشغل مركز لاعب الوسط الدفاعي ويجيد أيضا اللعب في قلب الدفاع خامس صفقة يبرمها نوريتش استعدادا للموسم الجديد.

وأبلغ أمادو موقع النادي على الإنترنت: أنا سعيد باللعب مع نوريتش، إنه تحد جديد وأرغب في معرفة المزيد عن الدوري الممتاز.

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وأردف: حين كنت صغيرا راودني حلم اللعب في الدوري الممتاز لكن عندما كبرت أصبح هدفا، وأتتني الفرصة ولن أفرط فيها وسأبذل قصارى جهدي في الدوري الممتاز.

ويأتي التعاقد مع أمادو بعد انضمام باتريك روبرتس ورالف فارمان على سبيل الإعارة أيضا، كما ضم نوريتش يوسيب درميتش وسام بيرام نهائيا.

ويستهل نوريتش مشواره في الأضواء بمواجهة وصيف النسخة الماضية من المسابقة يوم الجمعة.

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