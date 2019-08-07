نتيجة مباراة السعودية والبحرين اليوم الأربعاء 7-8-2019 في بطولة إتحاد غرب آسيا والقنوات الناقلة

مباراة السعودية والبحرين في بطولة إتحاد غرب آسيا ستقام اليوم الأربعاء 7-8-2019 فى دولة العراق على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، فى اطار مباريا الجولة الثانية للمجموعة الثانية التى تضم أيضا الكويت والأردن، المنتخب السعودى فى أول مباراة تعرض للهزيمة من منتخب الكويت و رصيده بلا نقاط، بينما استطاع المنتخب البحرينى تحقيق فوز الاول على منتخب الأردن ليتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط برفقة منتخب الكويت، مباراة اليوم الفرصة الأخيرة لمنتخب السعودية لتحقيق الفوز والمنافسة على البطولة، ونتائج كل منتخب هى المنتخب السعودي خسر 1/2 أمام الكويت في أولى مبارياته بالبطولة، وفاز منتخب البحرين 1/0 على الأردن.

موعد مباراة السعودية والبحرين

سيكون تقويت مباراة السعودية والبحرين كالأتى حسب التوقيت المحلى لكل دولة

تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة و ليبيا والسودان

تمام الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت إنجلترا.

تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق و وقطر و السعودية والكويت واليمن والبحرين والاردن وسوريا

تمام الساعة السادسة و النصف مساء بتوقيت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.

الساعة الثامنة و النصف مساء بتوقيت الإمارات.

تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين هى قناة العراقية الرياضية وعلى قناةالأردن الرياضية، و قناة الكويت الرياضية، وقناة سوريا دراما أو القناة الفضائية السورية