سيرينا ويليامز الرياضية الأعلى دخلا في العالم لـ 2019

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتلت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، المرتبة الأولى كالرياضية الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية.

المجلة الأمريكية أشارت إلى أن سيرينا ويليامز الفائزة بـ 23 لقبا في اللعبة البيضاء، حصدت 29.2 مليون دولار على مدى 12 شهرا حتى الأول، بدءا من شهر يونيو بينها 4.2 مليون دولار كجوائز مالية.

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اليابانية ناومي أوساكا، التي برزت إلى الأضواء عام 2018 عندما تغلبت على سيرينا ويليامز في نهائي بطولة “فلاشينغ ميدوز”، جاءت في المركز الثاني مع 24.3 مليون دولار، والثالثة الألمانية انجيليك كيربر مع 11.8 مليون دولار، أمام الرومانية سيمونا هاليب، في المركز الرابع الفائزة ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

مجلة “فوربس” استندت في دراستها إلى “المكافآت المالية، والأجر، والشركات الراعية وعقود التسويق” بين الأول من يونيو عام 2018 حتى الأول من الشهر ذاته عام 2019.

أما الرياضية الأعلى دخلا من خارج لعبة كرة المضرب، فكانت لاعبة كرة القدم الأمريكية أليكس مورغان مع 5.8 مليون دولار وحلت في المرتبة الثانية عشرة.