نتائج تحليل لاعب أمريكي تكشف عن حمله!.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض لاعب كرة السلة الأمريكي “دي جي كوبر” لاتهام بالتزوير في عينة اختبار المنشطات، وذلك من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة “FIBA”، ومن ثم عقوبة مغلظة بالإيقاف لمدة عامين.

الاتحاد الدولي لكرة السلة “FIBA”، أعلن عن إيقاف اللاعب بسبب قيامه بتقديم عينة بول لسيدة حامل “صديقته” التي لم يكن يعلم بحملها.

الاتحاد الدولي وجه تهمة التزوير والاحتيال للاعب في القضية الفريدة من نوعها التي تعود أحداثها إلى يونيو من العام الماضي.

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“FIBA”، طلب من كوبر تقديم عينة من البول ضمن إجراءات انضمامه لمنتخب البوسنة والهرسك بصفته لاعبا مجنسا ببطولة كأس العالم لكرة السلة، لكن اللاعب خاف من الرسوب في الاختبارات التي تجريها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “WADA” فلجأ إلى تزوير العينة.

العينة التي قدمها كوبر، بعد خضوعها للتحليل؛ اكتشف ” WADA” احتياله، عندما وجد في العينة الهرمون الذي ينتجه جسم المرأة الحامل ويظهر فيما يسمى “اختبار الحمل”.

كوبر خضع لاختبارات المنشطات قبل الانضمام لمنتخب البوسنة كلاعب مجنس عام 2018، لكن نتائج الاختبارات كشفت وجود هرمون ينتجه جسم المرأة الحامل في عينة اللاعب.

ولعب كوبر خلال مسيرته لأندية باوك وآيك آثينا وباناثينايكوس اليونانيين، وموناكو الفرنسي، الذي غادره بنهاية موسم 2017-2018 لأسباب عائلية.