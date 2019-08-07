الامارات | النني يوافق على الانضمام إلى غلطة سراي

شكرا لقرائتكم خبر عن النني يوافق على الانضمام إلى غلطة سراي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة تافكيم التركية عن اقتراب الدولي المصري ولاعب ​آرسنال​ الإنجليزي ​محمد النني​، من الانضمام إلى ​غلطة سراي​ التركي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة، بحسب النشرة الرياضية، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة النادي التركي نجحت في التوصل لاتفاق شخصي مع النني، يقضي بوصول اللاعب صاحب 27 عاماً إلى بطل الدوري التركي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويشمل عرض غلطة سراي لآرسنال استعارة النني، بموجب عقد من شأنه أن يمتد حتى نهاية الموسم الجديد 2019-2020، مع إدراج بند يخول للنادي التركي شراء بطاقة الدولي المصري، بصفة دائمة ونهائية.