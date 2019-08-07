شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصدر تعليمات صارمة لتقييد المديرين الفنيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر اتحاد الكرة تعليمات جديدة بشأن المديرين الفنيين، حيث لم يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ، وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع نادٍ آخر في المسابقة ذاتها، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتمعت بمسؤولى أندية الممتاز، وتمت مناقشة بعض التوصيات قبل الموسم الجديد، أهمها استخدام كرة موحدة لمباريات الدوري وكأس مصر، وإجراء قرعة غير موجهة لبطولة الدوري على أن ينطلق الموسم الجديد فى 19 سبتمبر المقبل.

كان اتحاد الكرة حدد يوم 19 سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق الدورى الجديد على أن تقام مباراة السوبر المحلى يوم 18 من نفس الشهر.