رئيس لجنة الانضباط بالكاف يؤجل إعلان قرار نهائي دوري الأبطال

رفض ريموند هاك، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعلان قرارات اللجنة بشأن أزمة إياب نهائي أفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، رغم نهاية الاجتماع.

وعقدت اليوم الأربعاء، لجنة الانضباط اجتماعًا داخل مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، استعرضت خلاله المذكرات المقدمة من الجانبين التونسي والمغربي، لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المباراة.

وغادر هاك، قاعة الاجتماع منذ قليل، معلنًا نهاية اجتماع اللجنة، لكنه رفض الرد على أسئلة الصحفيين لإعلان العقوبات، فيما مازال كاف لم يعلن عن القرارات حتى الآن.

وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو / آيار الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.

وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع الناديين للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية، التي ألغت القرار وأعادته للجنة الانضباط.