ألفيس يتهرب من الحديث عن مصير نيمار

رفض داني ألفيس، المنضم حديثًا لساو باولو البرازيلي، إقحام نفسه في الجدل المثار حول زميله السابق، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبسؤاله عن وجهة نيمار المقبلة، في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام البرازيلية، رد ألفيس "إنه يوم استثنائي بالنسبة لي، لا أريد الحديث عن أصدقائي أو بي إس جي أو أي شيء آخر".

وأضاف الظهير البرازيلي المخضرم "لا أريد تشتيت الانتباه لأمر آخر، تخرجني من الأجواء المدهشة التي أعيشها بعد انتقالي إلى ساو باولو".

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وأثار نيمار اهتمام وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة، برغبته في ترك صفوف الفريق الباريسي للعودة مجددًا إلى برشلونة.

في سياق آخر، أشار داني ألفيس "أجواء الجماهير مختلفة في البرازيل عن أوروبا، هنا نتنفس كرة القدم، ولو كان باستطاعتي لقفزت مع الجماهير في المدرجات، أما في أوروبا تبدو أجواء الملاعب باردة نسبيا".

وأتم داني ألفيس "أشتاق للأجواء الدافئة والناتجة عن حماس الجماهير في الملاعب البرازيلية".