حسم الخلاف بشأن مواعيد الليجا خلال 5 أيام

حدد رئيس المحكمة التجارية الثانية في مدريد، الأيام الخمسة المقبلة، ليقول كلمته بشأن جداول مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم الإسبانية، وذلك في النزاع الدائر بين الاتحاد الإسباني ورابطة "لا ليجا"، والتي عُقدت جلستها الشفهية، اليوم الأربعاء.
وبعد فشل الكيانان في التوصل لاتفاق بشأن مواعيد المباريات خلال عطلات نهاية الأسبوع، قضت كارمن بيريز، قاضية مسابقات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في 26 يوليو / تموز الماضي بأنه المباريات ستقام فقط يومي السبت والأحد.
ولذا تقدمت رابطة "لا ليجا" بشكوى للمجلس الأعلى للرياضة وطالبت باتخاذ تدابير احترازية ليستمر خوض المباريات في أيام الجمعة والإثنين.
وعُقدت الجلسة اليوم الأربعاء، وبعد ساعتين من النقاشات قرر القاضي أندريس سانشيز ماجرو، عدم الإعلان عن القرار اليوم بما أن هذه القضية تحتاج لتحليل كبير، ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال الأيام الخمسة المقبلة.
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