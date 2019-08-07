ميلان يترقب تقلبات الميركاتو لاصطياد صفقة من الريال

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن نادي ميلان يترقب التحركات الأخيرة في سوق الانتقالات من جانب ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه في التعاقد مع أحد لاعبي الميرنجي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن ميلان يحلم بأن يتعاقد ريال مدريد مع واحد من لاعبي الوسط سواء دوني فان دي بيك (أياكس) أو بول بوجبا (مانشستر يونايتد) أو كريستيان إريكسن (توتنهام)، حتى يسهل عليه بدء التفاوض من أجل ضم لوكا مودريتش.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد سيتعاقد هذا الصيف مع لاعب أو اثنين من الثلاثي فان دي بيك وبوجبا وإريكسن.

ويرغب ميلان في ضم مودريتش لكن تظل هناك عقبتان في حالة إبرام ريال مدريد صفقات مميزة، وهما قيمة الانتقال وراتب النجم الكرواتي.

ونوهت الصحيفة بأن ميلان لا يزال يعاني من بعض القيود المالية، بسبب سيف اللعب المالي النظيف المسلط على النادي الأحمر والأسود، خلال السنوات الأخيرة.