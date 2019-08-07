تحول مثير في قضية إيكاردي وإنتر ميلان

لا يزال موقف الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، معلقًا مع ناديه في ظل خروجه من حسابات النيراتزوري للفترة المقبلة.
وأكد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للإنتر، في تصريح سابق أن إيكادري وناينجولان خرجا من حسابات النادي للموسم الجديد، ليرحل ناينجولان إلى صفوف كالياري، ويظل إيكاردي في الفريق حتى الاَن.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن قضية إيكاردي قد تشهد تحولًا مثيرًا، مشيرًا إلى أن ماوريتو قد يتم إدراجه في قائمة الإنتر بمنافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد.
وأضاف أنه مع ذلك، لن يتم تضمين إيكاردي في قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما سيكون مصدر قلق بالنسبة للاعب.
وارتبط إيكاردي بالرحيل عن النيراتزوري، هذا الصيف، حيث تم ربطه بالعديد من الأندية مثل يوفنتوس، نابولي وروما.
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