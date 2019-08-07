سكاي: اجتماع عاجل بين رئيس سبورتنج لشبونة ووكيل فيرنانديز

يعقد رئيس نادي سبورتنج لشبونة اجتماعًا مع وكيل أعمال قائد الفريق البرتغالي بورنو فيرنانديز من أجل حسم موكله خلال الفترة المقبلة.

يأتي الاجتماع بسبب العروض الذي تلقاها اللاعب في ظل رغبة ثنائي إنجلترا مانشستر يونايتد وتوتنهام في الحصول على خدمات متوسط ميدان سبورتنج.

ولفتت شبكة "سكاي" أن وكيل أعمال فيرنانديز يسعى إلى حسم مستقبل موكله خاصة أن سوق الانتقالات في إنجلترا سيغلق غدًا الخميس.

ويسعى النادي البرتغالي إلى تحقيق أقصى استفادة مادية من بيع فيرنانديز من خلال الحصول على مقابل مادي يصل إلى 64 مليون جنيه إسترليني.

وقدم فيرنانديز مستويات استثنائية بقميص سبورتنج لشبونة في الموسم الأخير، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 18 في مختلف المسابقات، ليؤكد قيمته في عالم الكرة البرتغالية، بعدما سجل 16 هدفًا وصنع 20 في موسم 2017/2018.