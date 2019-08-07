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مانشستر يونايتد يرفض رحيل سمولينج لإيفرتون

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رفض أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد رحيل مدافع الفريق كريس سمولينج عن صفوف "الشياطين الحمر" لنادي إيفرتون.

وكشفت شبكة "سكاي" في نبأ عاجل لها، بأن إدارة اليونايتد رفضت التخلي عن خدمات سمولينج لصالح إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويأتي سبب الرفض في ظل رؤية سولشاير حول بقاء سمولينج مع الثنائي الدفاعي هاري ماجواير القادم مؤخرًا من صفوف ليستر سيتي بجانب المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.

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ونجحت إدارة مانشستر يونايتد في حسم صفقة هيّ الأغلى على مستوى المدافعين في العالم من خلال شراء هاري ماجواير في صفقة قدرت بـ80 مليون جنيه إسترليني.

واستطاعت إدارة اليونايتد أن تتعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل إغلاق سوق الانتقالات من خلال الحصول على خدمات دانيال جيمس من سوانزي سيتي وآرون فان بيساكا من كريستال بالاس وأخيرًا هاري ماجواير.

ويسعى إدارة "الشياطين الحمر" إلى تدعيم وسط الملعب من خلال التعاقد مع الثنائي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام وبورنو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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