لاتسيو يكتسح الشباب السعودي بخماسية

اكتسح فريق لاتسيو، الشباب السعودي (5-1) اليوم الأربعاء، خلال معسكر الفريق الشبابي في ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو (2-1)، ثم أضاف لاعبوه 3 أهداف أخرى في الشوط الثاني.

سجل هدف الشباب الوحيد المحترف سيبا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعد ان كان الفريق الإيطالي قد افتتح التسجيل بعد 15 دقيقة فقط، ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة (30).

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ومع بداية الشوط الثاني، أضاف لاتسيو الهدف الثالث، قبل أن يضاعف النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة (60)، وبعدها اختتم الإيطاليون خماسيتهم في الدقيقة (75).

كان فريق الشباب، دخل المباراة بتشكيلة مكونة من:

عبدالله العويشير، ومحمد سالم، وأحمد شراحيلي، وحسن معاذ، وعبدالله الشامخ، وناصر العمران، وعبدالمجيد الصليهم، وعبدالملك الشمري، ودنيلو اسبريا، وسيباستياو جونيور(سيبا)، وعبدالله الحمدان.