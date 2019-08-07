تقديم أسطوري لداني ألفيس في معقل ساو باولو

شهد ملعب مورومبي تقديم الظهير البرازيلي داني ألفيس لاعبا جديدا بين صفوف ساو باولو، في احتفال يليق بعودة واحد من أبرز نجوم كرة القدم البرازيلية لأرضه.

وأمام أكثر من 40 ألف متفرج ملؤوا معقل فريق ساو باولو الثلاثاء لاستقبال قائد منتخب البرازيل، قدم النادي لاعبه الجديد البالغ من العمر 36 عاما والذي يحمل في جعبته 40 لقبا.

وكانت احتفالية تقديم اللاعب السابق لإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، مدوية لم تخل من الألعاب النارية والورق الملون ورسائل الدعم من لاعبين بارزين على رأسهم الأرجنتيني، ليونيل ميسي والبرازيلي كاسيميرو.

وإلى جانب ممثلي إدارة النادي، شهدت الاحتفالية أيضا حضور أسماء تركت بصمة في تاريخ ساو بولو مثل كاكا ولويس فابيانو وهيرنانيس.

وأمام الجماهير المتحمسة، قال ألفيس "فقط أود أن أقول لكم إن ساو باولو لم يتعاقد مع لاعب، بل تعاقد مع مشجع مثلكم.. شكرا جزيلا على هذا الاستقبال.. كفانا حديثا وهيا بنا نعمل معا".

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وبدأت حالة النشوة بين مشجعي النادي البرازيلي منذ اللحظة التي وصل فيها المدافع الدولي المخضرم لمطار ساو باولو، حيث احتشد المئات منهم بالميناء الجوي للمدينة انتظارًا لألفيس، كما لو كانوا ينتظروا وصول أحد نجوم الروك، في احتفالية حرمت النجم البرازيلي، الذي كان يقضي عطلته الصيفية في مدينة فورتاليزا، من مغادرة المطار بسهولة.

ونجح ألفيس في مغادرة المطار بحماية رجال الأمن وسط المشجعين الذين كانوا يهتفون باسمه ويرفعون أعلام ساو باولو واستخدم بعضهم الألعاب النارية لتحيته.

يشار إلى أن ألفيس الذي سيرتدي القميص رقم 10 في ساو باولو، سيكون اللاعب الأعلى راتبا في الدوري البرازيلي.

وانتهى عقد ألفيس مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، لينجح ساو باولو في إقناعه بالانتقال إلى صفوفه بعقد يستمر حتى ديسمبر/كانون أول 2022.