رسميا.. دوارتي ينتقل إلى ميلان

انتقل المدافع البرازيلي ليو دوارتي إلى ميلان بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، قادمًا من فلامنجو.

ورغم أن ميلان لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن النادي الأحمر والأسود وضع عقد اللاعب في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأدرج موقع الاتحاد الإيطالي اللاعب في قائمة الروسونيري الخاصة بالموسم الجديد، موضحا أن دوارتي أنهى إجراءات انتقاله إلى الروسونيري يوم 2 أغسطس/ آب الجاري.

ويعد دوارتي هو ثاني صفقات ميلان البرازيلية هذا العام، بعدما تعاقد الفريق اللومباردي مع لوكاس باكيتا في الشتاء الماضي، قادما من فلامنجو أيضا، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت 11 مليون يورو، وأن مدة عقد اللاعب تصل إلى 5 مواسم.