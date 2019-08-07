صحيفة تركية: النني وافق على الانتقال لجالاتا سراي

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، وافق بالفعل على الانتقال إلى جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تاكسيم التركية، فإن إدارة جالاتا سراي توصلت لاتفاق مع النني حول البنود الشخصية الخاصة به في حال إتمام التعاقد.

وأوضحت الصحيفة أن الانتقال قد يتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية جالاتا سراي بشراء اللاعب المصري بعد انتهاء الموسم.

وكانت تقارير إعلامية تركية سابقة، قد أوضحت أن سوكرو هاندار المدير التنفيذي لجالاتا سراي يتواجد حاليًا في إنجلترا للتفاوض مع أرسنال حول الصفقة.

واختتمت تاكسيم تقريرها بالإشارة إلى أن جالاتا سراي بات على مقربة من الاتفاق مع أرسنال حول الصفقة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.