كاماراسا يخضع للفحص الطبي في كريستال بالاس

وصل فيكتور كاماراسا، لاعب خط وسط ريال بيتيس إلى العاصمة البريطانية لندن للخضوع للفحص الطبي بنادي كريستال بالاس، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الأربعاء، أن عقد الإعارة سيتضمن بندا يتيح لكريستال بالاس التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، في نهاية فترة الإعارة.

وقضى كاماراسا، الموسم الماضي معارا لفريق كارديف سيتي، وقد شارك معه في 32 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

وعاد كاماراسا، 25 عامًا، إلى ريال بيتيس إثر هبوط كارديف سيتي من الدوري الإنجليزي لدوري الدرجة الأولى، ورغم أن بيرنلي أبدى رغبة في ضم اللاعب، بات كريستال بالاس بصدد إتمام الصفقة والحصول على خدمات اللاعب.