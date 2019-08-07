كريستال بالاس يرفض عرضًا ضخمًا لرحيل زاها

رفض نادي كريستال بالاس عرضًا ضخمًا، اليوم الأربعاء، للاستغناء عن نجمه الإيفواري ويلفريد زاها خلال الميركاتو الحالي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن كريستال بالاس رفض عرض إيفرتون لضم زاها مقابل 70 مليون إسترليني بالإضافة إلى لاعبين.

وأشارت إلى أن كريستال بالاس يشترط الحصول على 80 مليون يورو، للسماح لزاها بالرحيل في الانتقالات الصيفية.

وكان زاها هدفًا قديمًا لآرسنال الذي نجح في التعاقد مع مواطنه نيكولاس بيبي، بينما يعد نابولي وإيفرتون حاليًا هما أبرز المهتمين بالحصول على خدمات نجم كريستال بالاس.

يذكر أن زاها أبدى رغبته في مغادرة كريستال بالاس هذا الصيف، وخوض تحدٍ جديد مع فريق آخر.