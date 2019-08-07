إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا لضم لوكاكو

يحرص نادي إنتر ميلان الإيطالي، على التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الصيف الجاري.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن إنتر تقدم بعرض جديد للوكاكو، بعد رفض العروض السابقة من قبل اليونايتد، من أجل تدعيم صفوفه بمهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وأضاف أن النيراتزوري قدم عرضا بحوالي 75 مليون يورو، ليقترب أكثر من القيمة المحددة من قبل النادي الإنجليزي، الذي يرغب في الحصول على 83 مليونا للسماح برحيل البلجيكي.

ويبحث إنتر عن التعاقد مع مهاجم جديد، بعدما خرج ماورو إيكاردي من حسابات النادي، في ظل أزماته الأخيرة مع الإدارة.

وواجه إنتر منافسة شرسة مع يوفنتوس، حيث حاول البيانكونيري التعاقد مع لوكاكو في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها ديبالا إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يتراجع النادي الأحمر نظرا للمطالب المبالغ فيها من قبل ديبالا.