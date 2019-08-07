شكرا لقرائتكم جمال محمد علي يحضر جلسة وفد فيفا قبل الانضمام للجنة المؤقتة بالجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الدكتور جمال محمد علي اجتماع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الاثنين الماضي بعد ترشيحه للتواجد في عضوية اللجنة المؤقتة التى ستدير اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة هاني أبو ريدة. وشهدت الجلسة مع وفد الفيفا الذي تواجد في مصر لزيارة مشروع الهدف والاطمئنان علي سير العمل عقب رحيل مجلس إدارة الاتحاد عرض جمال محمد علي لـ c.v الخاص به. من المقرر ان يحسم وفد الفيفا اختياراته قبل يوم 21 اغسطس الجاري وتحديد موقف اللجنة باختيارها من خارج اتحاد الكرة او اختيار لجنة من داخل المديريين بلجان اتحاد الكرة.

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