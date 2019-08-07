شكرا لقرائتكم ثروت سويلم الأقرب لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر باتحاد الكرة، أن ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، والقائم بالأعمال، بات الأقرب لرئاسة اللجنة الموقتة لاتحاد الكرة لمدة عام، حيث وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم علي تعيين لجنة مؤقتة لادارة الجبلاية وتم ترشيح أكثر من أسم، الا أن الأقرب هو أن يتولي "سويلم" رئاسة اللجنة المؤقتة ومعه عدد من مديري الإدارات بالجبلاية . وكان هاني أبو ريدة أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري والجهاز المعاون بالكامل.

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