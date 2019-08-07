شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافق"جدو"على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية موسم 2021/2022 .
ويحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندرى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو موسمين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.