شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدد نادى الاتحاد السكندرى تعاقده مع مهاجم الفريق محمد ناجى جدو لمدة موسمين إضافيين مع القلعة الخضراء ، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019/2020 .

ووافق"جدو"على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية موسم 2021/2022 .

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندرى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة