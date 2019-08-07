شكرا لقرائتكم توثيق عقود الأجهزة الفنية باتحاد الكرة واستخراج بطاقات دخول الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المقرر أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة اتحاد الكرة عند التوثيق.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتمعت بمسئولى أندية الممتاز، وتمت مناقشة بعض التوصيات قبل الموسم الجديد، أهمها ، استخدام كرة موحدة لمباريات الدوري وكأس مصر ، وإجراء قرعة غير موجهة لبطولة الدوري على أن ينطلق الموسم الجديد فى 19 سبتمبر المقبل .
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