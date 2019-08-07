شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. ناشئو اليد يتأخرون أمام فرنسا 5 / 4 بمونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 5 / 4 بعد مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما قى ثان أيام كأس العالم المقام فى مقدونيا . و يسعى منتخب ناشئين كرة اليد إلى تصحيح الأوضاع خلال الدقائق المقبلة والفوز لتحقيق الإنتصار الثانى على التوالى فى البطولة العالمية بعدما حقق أمس الفوزعلى السويد 32 / 29 فى ضربة البداية . Advertisements يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

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