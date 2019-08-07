الزمالك يحسم ملف المدير الفنى الجديد والإعلان خلال 48 ساعة...

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وتوجه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك إلى صربيا بعد انتهاء رحلته إلى فرنسا وعدم التمكن من حسم المفاوضات مع بعض المدربين هناك، ليدخل الصربى فالدان ميلويفيتش المدير الفنى للنجم الأحمر الصربي، صاحب الـ 49 عامًا، دائرة المرشحين لتولى قيادة الفريق الأبيض.
وتنتظر جماهير الزمالك الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد، خاصة بعدما نجح مجلس الإدارة فى إبرام 11 صفقة جديدة، وهم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد فى القائمة الأفريقية.
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