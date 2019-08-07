شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم ملف المدير الفنى الجديد والإعلان خلال 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مسئولو نادى الزمالك، ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته، حيث اقترب من الاعلان عنه مساء اليوم الأربعاء أو خلال 48 ساعة كحد أقصى.

وتوجه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك إلى صربيا بعد انتهاء رحلته إلى فرنسا وعدم التمكن من حسم المفاوضات مع بعض المدربين هناك، ليدخل الصربى فالدان ميلويفيتش المدير الفنى للنجم الأحمر الصربي، صاحب الـ 49 عامًا، دائرة المرشحين لتولى قيادة الفريق الأبيض.

وتنتظر جماهير الزمالك الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد، خاصة بعدما نجح مجلس الإدارة فى إبرام 11 صفقة جديدة، وهم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد فى القائمة الأفريقية.