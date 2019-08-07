شكرا لقرائتكم شوقى عبد الشافى مشرفاً على كرة الصالات والنسائية والشاطئية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة عن تعيين شوقي عبد الشافي، نجم الأهلي السابق، رسمياً، كمشرفاً علي كرة الصالات والنسائية والشاطئية، كما تم تعيينه رئيسا لمسابقات القسم الثالث، حيث حضر عبد الشافي، مراسم قرعة دوري الجمهورية الناشئين، اليوم الأربعاء .

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وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اجتمعت بمسئولى أندية الممتاز، وتمت مناقشة بعض التوصيات قبل الموسم الجديد، أهمها استخدام كرة موحدة لمباريات الدورى وكأس مصر، وإجراء قرعة غير موجهة لبطولة الدورى على أن ينطلق الموسم الجديد فى 19 سبتمبر المقبل.

كان اتحاد الكرة حدد يوم 19 سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الدورى الجديد على أن تقام مباراة السوبر المحلى يوم 18 من نفس الشهر .