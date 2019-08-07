شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى اليد يصل ملعب المباراة لمواجهة فرنسا فى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل منتخب ناشئين كرة اليد إلى صالة مواجهة فرنسا إستعدادا للقاء الذى سيجمعهما فى الرابعة و النصف عصر اليوم الأربعاء فى ثان أيام مونديال مقدونيا . وحقق منتخب ناشئين كرة اليد الفوز فى أول لقاء أمس الثلاثاء على السويد بنتيجة 32 / 29 قبل أن يلتقى فرنسا اليوم. Advertisements يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف

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