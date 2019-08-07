شكرا لقرائتكم عرض 6 سير ذاتية على وفد الفيفا خلال زياته للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت جلسة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع مسئولي اتحاد الكرة تواجد 6 أسماء قامو بعرض الـ c.v الخاص بهم بعد ترشيحهم من قبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الاسبق وجاءت كالتالي: ماجد نجاتي رئيس نادى إنبي السابق ومحمد فضل مدير بطولة امم افريقيا ونجم الاهلي السابق وعمرو الجنايني عضو مجلس ادارة الزمالك السابق وجمال محمد علي عضو اتحاد الكرة السابق والمدير الفني لعدد من اندية الصعيد وأحمد عبد الله نجم الزمالك السابق وسحر عبد الحق رئيس نادي النصر. بينما قام حسام غالي مدير الكرة بالجونة بغلق هواتفه وعدم الرد علي الرغم من أنه كان مرشح للجنة. Advertisements بينما شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة لن يتواجد في عضوية اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وانه تواجد في الجلسة بصفته مرافق لوفد الفيفا فقط. حضر وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الاثنين الماضي الذي تواجد في مصر لزيارة مشروع الهدف والاطمئنان علي سير العمل عقب رحيل مجلس إدارة الاتحاد. من المقرر ان يحسم وفد الفيفا اختياراته قبل يوم 21 اغسطس الجاري وتحديد موقف اللجنة باختيارها من خارج اتحاد الكرة او اختيار لجنة من داخل المديريين بلجان اتحاد الكرة.

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