شكرا لقرائتكم خناقة فى القلعة الحمراء على باسم على... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات لاعب النادي الأهلى، باسم على، مثيرا للجدل، داخل القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية، بعدما وافق الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، على رحيله من الفريق الصيف الجاري، فيما رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى فكرة رحيل اللاعب.

ولا يشارك باسم علي، مع الأهلي طوال الموسمين الماضيين ليمنحه لاسارتي الضوء الأخضر للرحيل الصيف الجارى، فيما ترى لجنة التخطيط للكرة بالاهلي التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، أنه من الأفضل بقاء اللاعب بسبب قدراته الفنية الجيدة.

وتبدو حظوظ باسم علي في البقاء داخل القلعة الحمراء صعبة للغاية فى ظل الإصابات المتتالية التى يعاني منها اللاعب، والتى كانت من أهم أسباب مطالب لاسارتي برحيل اللاعب الذى تلقي عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية تمهيداً للرحيل لإحداها فى غضون الأيام المقبلة.