خناقة فى القلعة الحمراء على باسم على...

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ولا يشارك باسم علي، مع الأهلي طوال الموسمين الماضيين ليمنحه لاسارتي الضوء الأخضر للرحيل الصيف الجارى، فيما ترى لجنة التخطيط للكرة بالاهلي التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، أنه من الأفضل بقاء اللاعب بسبب قدراته الفنية الجيدة.
وتبدو حظوظ باسم علي في البقاء داخل القلعة الحمراء صعبة للغاية فى ظل الإصابات المتتالية التى يعاني منها اللاعب، والتى كانت من أهم أسباب مطالب لاسارتي برحيل اللاعب الذى تلقي عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية تمهيداً للرحيل لإحداها فى غضون الأيام المقبلة.
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