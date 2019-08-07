شكرا لقرائتكم إقامة حفل افتتاح بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة بالإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، والقائم بأعمال الرئيس، أنه تم الاستقرار على إقامة حفل الافتتاح فى الإسماعيلية على الصالة التى تستضيف منافسات مجموعتين فى البطولة بجانب صاله هيئة استاد القاهرة، مشيراً إلى أن جميع لجان البطولة تواصل العمل للانتهاء من كل الترتيبات حتى خروج البطولة بشكل يليق بمكانة مصر أمام العالم .
وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية حفل افتتاح بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 4 حتى 14 سبتمبر المقبل بمصر .
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