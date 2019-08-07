موعد مباراة اليمن ولبنان غداً 8-8-2019 في كأس غرب آسيا تابع القنوات الناقلة للماتش المرتقب

نقدم لكم ونتابع معكم موعد مباراة اليمن ولبنان في آخر جولات البطولة القوية بطولة كأس إتحاد غرب آسيا وكذلك نقدم القنوات الناقلة لمباراة اليمن ولبنان القادمة ضمن منافسات ومباريات بطولة غرب آسيا التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، وسنوافيكم أيضا بتوقيت الماتش في العديد من البلاد العربية حتي لا تفوتك أحداث اللقاء المرتقب بين الفريقين العربيين.

حيث يدخل منتخب اليمن تلك المباراة بعد أن خسر في المواجهة الأولى له في البطولة، حيث خسر أمام منتخب فلسطين بهدف واحد مقابل لاشئ وفي المباراة الثانية لهم تعادل منتخب اليمن مع منتخب سوريا في مباراة كانت قوية وندية لدرجة كبيرة تعادلا بنتيجة هدف لكل فريق، أما على الجانب الأخر إستطاع المنتخب اللبناني الإنتصار في أول مباراة لهم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أمام منتخب سوريا وفي المباراة الثانية تعادل منتخب لبنان سلبياً مع فلسطين ويأمل كلا المنتخبين في الإنتصار في تلك المباراة المنتظرة من كلا الجمهورين والجمهور العربي كله فسوف تكون كنوع من رد الإعتبار لمنتخب اليمن أما سوف تكون تأكيداً على العرض القوي الذي قدمه منتخب لبنان من أول البطولة إلى الآن.

موعد مباراة اليمن ولبنان

تقام المباراة المنتظرة في الأراضي العراقية، حيث تقام بطولة كأس إتحاد غرب آسيا في الأراضي العراقية وعلى الملاعب العراقية حيث تقام المباراة في يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري في الأوقات الآتية :

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت.

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا.

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان.

7:30 مساءاً بتوقيت العراق.

6:30 مساءاً بتوقيت السودان.

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية

6:30 مساءاً بتوقيت مصر

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا.

5:30 مساءاً بتوقيت تونس.

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب.

الترددات الناقلة لمباراة اليمن ولبنان القادمة

تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 beIN SPORTS HD لمشاهدة مباراة اليمن ولبنان القادمة في البطولة الاسيوية

القنوات الناقلة لمباراة اليمن ولبنان القادمة

يدخل كلا المنتخبين آملين إسعاد جماهيرهم العريضة المنتظرة للمكسب وخاصة جماهير اليمن العريضة وكذلك نفس الآمال على الجانب الآخر والهدف هو إسعاد الجماهير، وقد تم بالفعل تحديد القنوات الناقلة لمباراة اليمن ولبنان القادمة لتكون عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية وعبر مجموعة قنوات العراقية الرياضية الزرقاء.