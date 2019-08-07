7sri يلا شوت ريال مدريد و ريد بول سالزبورج YallaShoot رابط بث مباشر ريال مدريد ضد ريد بول Tabi3live...

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يوتيوب ريال مدريد وريد بول اليوم، المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، تابع لايف مباراة ريال مدريد اليوم بدون تقطيع.

بث مباشر ريال مدريد وريد بول

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