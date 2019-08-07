6 قرارات جديدة من اتحاد الكرة بشأن عمل المدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بعض القرارات بخصوص تنظيم العمل الخاص بالمدربين في المسابقات المختلفة، أبرزها بند يمنع المدرب في حال فسخ عقده مع ناديه من العمل مع أي نادٍ آخر بنفس الموسم بالمسابقة ذاتها.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا عبر صفحته على "فيس بوك" جاء كالتالي:

- وجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعة لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020.

- على أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

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- سيتم تشكيل لجنة لشؤون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين.

- لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع نادٍ آخر في المسابقة ذاتها.

- يسمح للمدرب بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

- تتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم إخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده.