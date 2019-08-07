رابع الصفقات الصيفية.. أسوان يضم مهاجم الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي أسوان تعاقده رسميًا مع أحمد عبد الظاهر مهاجم فريق الأهلي الأسبق ولاعب حرس الحدود سابقًا خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
عبد الظاهر كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي ليقرر اللاعب بعدها فسخ تعاقده مع الحدود ليصبح حرًا للانتقال لأي فريق.
وأصبح عبد الظاهر رابع صفقة لأسوان خلال الصيف الجاري من خلال التعاقد مع الثلاثي محمد أشرف مهاجم طلائع الجيش السابق وجلال العقدة ظهير أيسر نادي بتروجيت وإسلام صيام مدافع بيراميدز.
وأعلن اللاعب في تصريحات صحفية أنه وقّع على عقد مدته موسم واحد حيث فضّل الرحيل للفريق الجنوبي في وجود مجدي عبد العاطي في منصب المدير الفني للفريق موضحا أنه يتمنى أن يكون إضافة للفريق في الدوري.
صاحب الـ34 عامًا بدأ مسيرته مع فريق بلدية المحلة إلا أن أهم محطاته كانت مع الأهلي وإنبي ثم انقل بعدها إلى صفوف مصر المقاصة.
وخاض عبد الظاهر تجربة في الملاعب العربية عندما انتقل إلى صفوف الاتحاد الليبي في صفقة تبادلية شهدت رحيله لصفوف الفريق الليبي على سبيل الإعارة مقابل رحيل أحمد رؤوف للأهلي.
جدير بالذكر أن نادي أسوان يسعى إلى تدعيم صفوفه منذ صعوده إلى الدوري المتاز أملاً في البقاء لموسم آخر.
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