عقوبة جديدة من كاف ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بتوقيع عقوبة على النادي بتغريمه 20 ألف دولار بسبب عدم الحصول على التذاكر المخصصة للكاف إلى وفد الاتحاد الأفريقي والرعاة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك توّج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب في المسابقة القارية بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبحسب مراسل الزمالك لمصراوي، فإن النادي الأبيض تلقى إخطارًا يؤكد من خلاله عدم حصول كاف على الدعوات المخصصة في المباراة النهائية وهو ما تكرر من قبل خلال النسخ السابقة، ما تتسبب في مضاعفة العقوبات على النادي لتصل إلى 20 ألف دولار.

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وكان الموقع الرسمي للكاف أعلن، أمس الثلاثاء، عن قيام لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تغريم نادي الزمالك ماليًا بسبب سلوك جماهيره في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقًا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قررت لجنة الانضباط في اجتماع 3 يوليو الماضي، تغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 22.500 ألف دولار.

وجاء قرار لجنة الانضباط ضد نادي الزمالك بسبب سلوك جماهيره، التي أفرطت في إشعال الشماريخ بالمدرجات بجانب استخدام "الليزر"، وإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب.