لوثر ماتيوس: لهذا السبب أفضل ميسي على كريستيانو

أكد اللاعب الألماني السابق، لوثر ماتيوس، أنه يفضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحاً أن أسلوب لعب قائد برشلونة الإسباني يفيد بشكل أكبر أي فريق يلعب معه، على عكس لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي يعتمد على القوة والسرعة فقط.
قال ماتيوس خلال مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية: “كمشجع لكرة القدم أفضل أسلوب ميسي على قوة رونالدو، هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الأخر، ليو يلعب أكثر مع باقي الفريق، ويمنح تمريرات حاسمة أكثر، فيما يعتمد كريستيانو أكثر على القوة والسرعة، إذا كان بإمكاني التعاقد مع أحدهما لتعاقدت مع ميسي، أعتقد أن أسلوبه يمثل أهمية أكبر للفريق”.
وعن مقارنته بمارادونا أو ميسي: “لا أشبه أي منهما، كنت لاعباً يعمل بجدية كبيرة ويجري كثيراً، في البداية أيضاً لعبت كمهاجم وكنت أسجل أهدافاً”.
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