بيكيه: على نيمار الخروج عن صمته

أكد مدافع فريق برشلونة، جيرارد بيكيه، أن البرازيلي نيمار هو من عليه أن يوضح مسألة استمراره مع نادي باريس سان جيرمان، وأيضاً احتمالية رجوعه مجدداً للفريق الكاتالوني.

أوضح بيكيه: “في النهاية هو من عليه أن يوضح الأمور، نحن هنا نتحدث معه، ولكنها محادثات خاصة، وأعتقد أنه ليس من المناسب أن نكشف عن حديثنا، ولكن في نهاية الأمر هو من يجب أن يخرج من هذا الموقف”.

وفي السياق ذاته، أكد مدافع “البلاوغرانا” أنه على الرغم من وجود مشجعين “غير سعداء” بسبب رحيله عن الفريق، ولكن كان هناك “الكثير من الناس سعداء بسبب مستواه وأداءه”، ومع ذلك أكد أن الفريق الحالي مؤهل للفوز بجميع الألقاب.

وأضاف: “عملية معقدة للغاية مع نادي باريس سان جيرمان، ولكن الفريق الذي نمتلكه حالياً جيد، وقادر على الفوز بجميع البطولات”.

وبخصوص غياب ليونيل ميسي عن الجولة الأمريكية لإصابة في العضلة النعلية، أبدى بيكيه ثقته في تعافيه بأسرع وقت ممكن، على الرغم من تأكيده أن جدول المباريات والمسابقات لا يساعد على ذلك.